La oposición fuerza una comisión de seguimiento para testar las gestiones sobre el centro náutico de Aguiño

ribeira. El PP de Ribeira (que gobierna en minoría) perdió en el pleno de este jueves un nuevo pulso ante la oposición. Tras un lustro de gestiones y 7 proyectos para construir en Ribeira un Centro de Actividades Náuticas, la oposición (PBBI, BNG y SR) forzó la creación de una comisión de seguimiento para testar y acelerar los pasos burocráticos que faltan. Y es que, a pesar de que Portos sometió a exposición pública el 19 la concesión de un terreno al Concello en el puerto de Aguiño para construirlo, los remeros llevan años entrenando en una nave cedida por la cofadía, con goteras y sin vestuarios ni agua caliente. “Usted tiene un problema con Aguiño: cada vez que toca algo allí, deja tierra quemada”, le dijo Mariño al alcalde, quien fue abroncado al llamar a votar “la irrealizable propuesta”.

Por otra parte, el PP logró sacar adelante (con la abstención de PSOE y SR) su moción para modificar la base 49 de los presupuestos, a fin de exigir que los partidos políticos cumplan el requisito de haber presentado sus cuentas en el Tribunal de Contas para optar a las asignaciones municipales.

En el segundo punto, el PP pretendía que el PBBI (que en los pasados comicios municipales partía de cero y se situó como la segunda fuerza tras una campaña electoral en la que no escatimó medios propagandísticos) “deje de percibir asignaciones del Concello mientras no justifique sus gastos electorales ante el Tribunal de Contas”. Pero PSOE y BNG instaron al gobierno a denunciar en el Juzgado una supuesta ilegalidad del PBBI si le consta, y le recordaron que la ley ya vigila esos supuestos y contempla sanciones. Vicente Mariño (PBBI), dijo que su partido presentó las cuentas de 2019, 2020 y 2021 (Manuel Ruiz le advirtió que “lo que no presentó son los gastos electorales”) y amenazó con responder con un contencioso si se aprobaba la moción con ese segundo punto, que el Partido Popular retiró. suso souto