La Policía de Rianxo busca remover conciencias con su nueva campaña viaria

rianxo. Como cada año por estas fechas, la Policía Local de Rianxo lanzó su esperada campaña de tráfico con la que busca concienciar a la población para que no conduzca bajo los efectos del alcohol o las drogas durante las fiestas. Visto el éxito de las campañas anteriores, en esta ocasión han echado mano de la de 2016, la primera edición de la iniciativa. Este año han optado por el formato fotográfico y los vehículos. Así, en la imagen pueden verse un taxi, un coche policial, una ambulancia, un coche de la agrupación de Protección Civil y un vehículo de la funeraria. Bajo el lema Bebiches? Elixe quen te vai levar nestas festas, la Policía Local de Rianxo trata de lanzar el mismo mensaje de cada año: “si consumes alcohol o drogas no conduzcas, para que durante la Noche Vieja ninguna familia tenga que recibir la peor de las llamadas”, indicaron. m. c.