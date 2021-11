El polideportivo de A Pobra lleva dos años cerrado por una reforma que no empezó

A Pobra. El PP de A Pobra denuncia la “inoperancia e irresponsabilidade” del gobierno local por mantener cerrado desde hace dos años el polideportivo municipal de la calle Venecia. Tras el cierre del complejo para acometer una profunda reforma que llegó a ser adjudicada, el alcalde, Xosé Lois Piñeiro, se limitó a explicar a este diario que “estamos a piques de rescindirlle o contrato á adxudicataria”. Preguntado sobre los motivos, el regidor se limitó a señalar al respecto que “a resposta non é doada”.

Los populares denuncian que el polideportivo “permanece de igual forma que cando se pechou” y que “alguén debe asumir responsabilidades”. La formación añade que “pedimos en diferentes ocasións e por escrito acceso ó expediente, e este goberno tan transparente a día de hoxe segue sen entregar ningunha documentación”.

Los populares exigen al alcalde que explique “a razón pola cal unha obra aprobada e adxudicada non se realizou e por que se tarda dous anos en non facer nada”. Asimismo, indican que “estamos á espera de que se inicien as obras dunha infraestrutura moi importante para o noso concello, a maiores do custo económico que isto supón para as arcas municipais”. s. s.