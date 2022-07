Los horteras volverán a disputar el concurso de playbacks el 6 de agosto

porto do son. Los sonense ya descuentan los días para una de sus citas lúdicas estrella del período estival: la Festa Hortera, que se celebra el primer fin de semana de agosto. Ya está todo a punto para el gran día, y la organización acaba de abrir el plazo para que todo aquel que quiera participar en el concurso de playbacks se inscriba enviando un mensaje a través del Facebook de la estrafalaria fiesta. La vigésimo primera edición de la Festa Hortera comenzará el viernes 5 de agosto con el desfile hortera que se desenvolverá en el Camiño Novo. El día 6 vivirán el día grande, en el que no faltarán los juegos para los más pequeños, el tradicional chupinazo y posterior desfile, la carrera de tacones o el concurso de playbacks. Empieza la cuenta atrás para que un ejército de pelucas afro, enormes gafas de sol y coloridos atuendos tomen Porto do Son. m. c.