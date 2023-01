Lousame anima aos seus veciños a frear o feísmo nas vivendas privadas

lousame. O Concello de Lousame informou de que dende o pasado mércores 18 de xaneiro xa se poden solicitar as axudas da Xunta de Galicia “para corrixir impactos paisaxísticos no exterior de vivendas e construcións privadas –como muros de peche, por exemplo– producidos polo paso do tempo ou por unha mala conservación”, sinalaron. As axudas ascende ata aos 3.000 euros e o prazo de solicitude está aberto ata o 17 de febreiro na sede electrónica do Goberno autonómico (https://sede.xunta.gal/portada). Dende o executivo municipal, que encabeza a popular Teresa Villaverde Pais, animan aos veciños e veciñas interesadas a informarse o antes posible, “pois son axudas de carácter non competitivo, é dicir, que as primeiras persoas en presentar as solicitudes levan os cartos, sempre que cumpran os requisitos”. a. pérez