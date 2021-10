Lousame sobe a cabalo das novas tecnoloxías polo virus

Lousame. O Concello lousamiá puxo en marcha unha campaña en outubro para animar á veciñanza a sumarse ao servizo Lousame Informa, operativo desde 2018 e que xa conta con 600 persoas usuarias.

Trátase dunha aplicación móbil gratuíta destinada a manter informados ós veciños e veciñas do municipio. A través de notificacións emerxentes e instantáneas nos seus terminais móbiles, os cidadáns estarán informados de todas as actividades que se realicen no Concello. Ademais, a persoa usuaria pode decidir desde o seu móbil que tipo de informacións quere recibir e cales non, xa que cada nova vai vencellada a unha temática concreta: cultura, deportes, bandos, etcétera.

Esta aplicación móbil gratuíta está dispoñible tanto para Android como para IOS: Android no Google Play (Play Store), buscando a app como Lousame Informa; IOS na app Store buscando bandomovil.

As outras canles de contacto coa veciñanza son: Instagram(@somoslousame) que suma 875 seguidores; Twitter (@somoslousame) con 129; e Facebook (Concello de Lousame) con 4.941 seguidores.

Dende a administración local destacaron que a raíz da pandemia do covid e durante os días de confinamento e maiores restricións, apostaron por unha cultura on line. Gravaron actuacións de distintos grupos e difundiron as mesmas a través das canles en YouTube e de Facebook, o que fixo que o número de persoas alcanzado medrara exponencialmente. As iniciativas emitidas tiveron unha media de 700 reproducións. A de maior seguimento foi a actuación de Nadal do Son do Pote (2.070) seguida da lectura do manifesto do 25N (992), mentres que os videopoemas da soprano noiesa Esperanza Mara tiveron unha media de 800 reproducións. Aínda que o récord téñeno os vídeos de promoción turística; o do novo mirador da Muralla leva máis de 8.000 e un da ruta do Río Vilacoba superou as 30.000 visualizacións. m. t.