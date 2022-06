Lousame vai reanudar os seus campamentos con cen prazas

Achégase o verán e, con el, as vacacións escolares, incrementándose os problemas de conciliación. Coñecedores diso, dende as administracións municipais organizan os campamentos de verán para entreter á rapazada con múltiples actividades de ocio e, ao mesmo tempo, facilitar a compaxinación da vida familiar e laboral aos proxenitores.

Un dos que recupera a normalidad nos seus campamentos é o Concello de Lousame, que ofertan 100 prazas dirixidas a nenos e nenas de entre 6 e 14 anos de idade. O proceso de preinscrición estará aberto ata o 17 de xuño para veciños e veciñas, e do 18 ao 30 de xuño para persoas non empadroadas no municipio. As iniciativas desenvolveranse do 11 ao 15 de xullo, en horario de 9.30 a 20.00 horas, “con posibilidade de recoller á crianza antes no caso de que a familia así o necesite e xustifique”, puntualizou a concelleira de Cultura, Silvia Agrafojo.

Neste sentido, o Concello de Lousame quedará con dúas cousas positivas da pandemia: o sistema de reserva de praza a través de bandoticket.com e a forma de chegar e recoller ás crianzas no polideportivo Pilar Barreiro Senra. “Para evitar atascos, manteremos a dirección única de forma que as familias chegarán por diante da piscina e sairán cara o colexio despois de deixar ou recoller á crianza”, explicou Eduardo Agraso, técnico de Cultura.

Asemade, retomaranse as actividades lúdicas, culturais, deportivas e de natureza que tanto éxito tiveron en pasadas edicións como as saídas á piscina, a excursión ao Aquapark de Cerceda, os inchables, tiro con arco, festa da escuma, holy race, a velada nocturna, zumba ou a gran festa acuática de despedida.

O técnico de Deportes, Germán Romero, foi o encargado de presentar a novidade dos campamentos deste ano: o Barco Dragón. “Unha actividade nova para toda a rapazada e que é totalmente inclusiva, pois todas as persoas que participan teñen a mesma responsabilidade”, sinalou. A actividade está organizada pola Escola de Piragüismo de Outes, en colaboración coa Federación Galega de Piragüismo. Así, a rapazada desprazarase ata as instalacións da escola en Outes e farán un percorrido ata a Ponte de Ceilán en grupos de 20 ou 30 pequenos.

Outra actividade estrela da programación será a volta a Lousame do inchable máis longo de Galicia, o Desafío Shinobi. Máis de 130 metros de inchables pensados como unha proba de obstáculos con escalada e saltos que combina potencia física con habilidade.

Dende o Concello tamén destacaron o labor do voluntariado xuvenil nos Campamentos de Verán.