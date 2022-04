Este miércoles habrá cortes de luz por obras en la red en varios lugares de Aguiño y A Pobra

RIBEIRA. Con el objetivo de efectuar trabajos de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica, el grupo Naturgy dejará fuera de servicio este miércoles día 20, desde la medianoche hasta las tres de la madrugada, una serie de instalaciones, lo que podría provocar interrupciones en el suministro de electricidad en algunos puntos de la parroquia ribeirense de Aguiño. Concretamente, en A Cerca, Braña do Muro, Castelao, rúa do Serriño, Falcoeiro, Lorenzo Mariño, Luís Seoane, Lagarto, Listres, Pimentel, Listres de Abaixo y Listres de Arriba. También en A Pobra habrá cortes en el mismo horario en Alexandre Bóveda, A Atalaia, Castelao, Cinco Rúas, Curros Enríquez, Lamas e Andrés, Gasset, Igrexa, Nova, Maruja Mallo, Ponte, Rafael Dieste, San Roque y Unión, así como Adro do Caramiñal y en las plazas Irmáns Ageitos, Maura y García Martí. S. S.