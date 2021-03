Mariscadores noieses darán reposo a sus bancos a partir del treinta y uno

Noia. La actual campaña marisquera en la ría de Noia finalizará el 31 de este mes, después de que así lo acordase la junta general. “Case sempre se remata en marzo, levamos traballando desde setembro e agora xa hai pouco marisco”, explicó el patrón mayor noiés, Santiago Cruz.

Pese a todos los contratiempos a los que han tenido que hacer frente los extractores a lo largo de este ejercicio, el dirigente del pósito indicó que, finalmente, “saíu unha campaña normal na que favoreceron os precios, sobre todo nestes últimos meses. Levamos facturados 11.700.000 euros”, apuntó.

Conviene recordar que los 1.500 profesionales adscritos a la entidad marinera volvieron al trabajo a mediados de septiembre y la cofradía ya había anunciado que en este ejercicio habría marisco más pequeño y en menor cantidad. Pero, a mayores, se paralizó la actividad en numerosas ocasiones debido a la irrupción de la marea roja y a la baja salinidad del agua, que afectó al bivalvo. Tampoco ayudó la pandemia y sus consecuencias, entre ellas la escasa demanda tras el cierre de la hostelería. De hecho, la cofradía adelantó el parón navideño al mes de diciembre.

Respecto a la próxima campaña, el patrón mayor asegura que “espérase mellor porque hai bastante cría”. “Oxalá non veñan máis riadas, xa que estas afectaron ao 25 % da xapónica, ao 30 % de babosa e ao 15 % do berberecho. Deu a vida non tocar as zonas vedadas, pois favoreceu que non houbese tanta mortalidade”, concluyó. m. c.