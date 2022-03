Moción del PSOE para pedir mejoras en A Barquiña

Noia. El grupo municipal socialista de Noia registró para su debate en el pleno ordinario de marzo una moción solicitando al gobierno local el proyecto técnico para la creación del vial A Barquiña-Orro.

La iniciativa surgió después del encuentro que el portavoz del PSOE, Roberto Iglesias, y la concejala y diputada provincial Sandra González mantuvieron con la asociación de vecinos de A Barquiña. Tras escuchar sus quejas “polo abandono do lugar e recibir unha serie de peticións para dar traslado ao goberno municipal”, registraron la moción “para que se encargue o proxecto técnico do vial recollido no PXOM que foi aprobado en 2016, e actualmente se atopa en tramitación”, explicó Iglesias.

El portavoz socialista dijo que “A Barquiña é un dos núcleos máis poboados que ten o concello” pero que actualmente se encuentra “completamente abandonado”.

Además, Iglesias se comprometió a comunicar por escrito varios asuntos que le solicitaron desde la asociación de vecinos, “como o estado do vial que conecta co Río do Porto, a falla de contedores de lixo para poder reciclar axeitadamente, a falla de mantemento en Punta Paralada ou preguntar pola retirada das tubaxes de fibrocemento”. c.g.