Modernizan o alumeado das rúas ribeirenses de Lugo e Rosalía de Castro

RIBEIRA. A empresa Instalaciones Eléctricas Coruñesas S.L. acaba de poñer en marcha os traballos para a renovación das luminarias das céntricas rúas de Lugo e Rosalía de Castro, en Ribeira. A actuación que se está levando a cabo conta cun investimento de 10.725 euros e consiste en mellorar a iluminación nestas dúas vías substituíndo as luminarias actuais por outras de maior eficiencia acordes co seu carácter preferentemente peonil. Trátase de catro novas luminarias na rúa de Lugo e de vinte e catro na de Rosalía de Castro, todas elas cunha cualificación enerxética A, que é a de maior eficiencia segundo a gradación existente. A mencionada actuación enmárcase no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único de Concellos) POS+ adicional 2/2020 da Deputación Provincial da Coruña. s. s.