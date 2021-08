Muere un hombre al caerse en unas rocas en Escarabote

Un hombre ha fallecido en la tarde de este jueves tras caer en unas rocas del muelle de Escarabote, en el municipio de Boiro, según informa el 112. Fue un particular quien, pasadas las seis de la tarde, informó al 112 Galicia de que un hombre había resbalado y había caído en este lugar. El CIAE 112 Galicia dio aviso al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 que, ya en el punto, solicitó apoyo para evacuar a la persona y señaló que no reaccionaba. Así, hasta la zona acudieron también los Bomberos de Boiro, la Guardia Civil, la Policía Local y el Servicio Municipal de Protección Civil del ayuntamiento. Los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida y las fuerzas del orden tratan de esclarecer las circunstancias del suceso.