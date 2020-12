RIANXO. El alcalde de Rianxo, Adolfo Muíños, trasladó al Sergas su malestar ante el hecho de que no se esté cubriendo el servicio de Pediatría en el centro de salud de la localidad. “Estase obrigando á veciñanza a desprazarse a municipios limítrofes para unha atención que debera darse no noso”, señala. El ejecutivo rianxeiro demanda la “cobertura correcta en Rianxo en caso de substitucións, ausencias ou outros dereitos dos profesionais, mais en ningún caso pode supoñer un recorte no das familias do municipio”. También la formación Rianxo en Común denunció la situación, señalando que “dende a aplicación do Sergas non é posible pedir cita para Pediatría ata o día 4 de xaneiro” y que “a solución que se buscou, no canto de mandar outro profesional, foi aprazar as citas ou derivar aos meniños ao centro de saúde de Dodro”. s. s.