Muros abre o prazo para o campamento de conciliación

MUROS. O Concello de Muros abriu este venres o prazo de inscrición no campamento Muros Concilia de cara ao Nadal. As bases recollen que o programa de actividades desenvolverase os días 27, 28, 29 e 30 de decembro e 3, 4 e 5 de xaneiro e que estará dirixido a rapaces nados entre o 2009 e 2017. Os centros de operacións nestes campamentos serán os polideportivos de Muros e Esteiro e as sesións lúdicas terán lugar de 9.30 a 13.30 horas. O prazo de solicitude finaliza o 17 deste mes, ás 14.00 horas, e o 21 celebrarase o sorteo. Terán prioridade os nenos empadroados no municipio. Aqueles que desexen máis información deben dirixirse ao departamento de Servizos Sociais (981 762465). m. t.