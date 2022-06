Muros mira ao mar será anunciado por ‘Ventana con vistas’, de Cambeiro

mUROS. La decimoséptima edición de las jornadas de cultura marinera Muros Mira ao Mar, que este año se celebrarán del 8 al 10 de julio, ya tienen cartel. El ganador fue Ventana con vistas, de Julia Cambeiro Fernández, de 3º de ESO del IES As Insuas. Como recompensa recibió un diploma y un vale por importe de 150 €. “Agradecer a masiva participación, con propostas de estudantes de seis centros de ensino do municipio e trasladar os parabéns aos responsables da súa autoría pola calidade dos traballos presentados”, resaltó la alcaldesa de Muros, Inés Monteagudo, durante la entrega de premios. Además, recibieron regalos las propuestas finalistas O fondo do mar, colectivo de la EEI de Muros; Davinci, del CEIP Ramón de Artaza, al igual que Anguía, y Mariñeiros do mundo, otra obra colectiva del colegio Ricardo Tobío. m. c.