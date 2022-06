Naglaya presentou en Corrubedo as súas fotos dos nómadas nenets

RIBEIRA. A artista afincada en Corrubedo (Ribeira) Anna Naglaya presentou nesa localidade o seu fotoalbum The Arctic Chronicles, unha colección de imaxes tomadas pola creadora no norte de Siberia para amosar a cultura indíxena dos nenets e os habitantes de Anipayta, Gyda e Yuribey.

Naglaya manifestou que este proxecto xurdiu fai cinco anos, cando se deu conta de que, pese a ter viaxado por numerosas partes do mundo, ignoraba moitas cousas do seu propio pobo, das súas raíces. Explicou que naceu nunha cidade e creceu impregnada de cultura rusa, pero que a súa familia procede dunha rexión no norte de Siberia e que, para chegar alí, é preciso coller un avión ata San Petersburgo, navegar dous días en barco, viaxar en helicóptero e coller unha pequena embarcación. Así foi como puido rencontrarse cos seus parientes e tomar as fotografías da súa familia (avós, tíos, curmáns, etc.) e veciños, que viven sobre todo da pesca con moitos sacrificios baixo temperaturas extremas e teñen ao reno como un animal fundamental para a súa subsistencia, ó proporcionarlles roupa e comida. Ademais de exhibir proxeccións de moitas das súas fotos, mostrou un teaser do seu documental, que ten publicado en Youtube. s. souto