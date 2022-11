Noia adquiere una nave que destinarán a aulas de formación y almacenaje

La Corporación municipal de Noia celebró en la noche del pasado jueves su sesión plenaria ordinaria, en la que aprobó incorporar al inventario municipal de bienes la adquisición de una nave de piedra en Santa María de Roo “para acondicionala e adicala a aulas de formación, para o taller de emprego e como almacén do Concello”, explicó el alcalde Santiago Freire Abeijón, quien indicó que “foi comprada e queda pagar unha terceira cota que se fará efectiva nos primeiros meses do vindeiro ano, pero a todos os efectos xa dispoñemos dela para poder rehabilitala”.

El pleno también aprobó, definitivamente, la ordenanza municipal reguladora del estacionamiento de horario limitado, con la que pretende favorecer la rotación de los vehículos y, consecuentemente, a los negocios de la localidad noiesa. “Admitíronse algunhas das alegacións presentadas”, apuntó el regidor.

La zona azul, que será gratuita, permitirá estacionar por un tiempo máximo de 90 minutos durante una franja horaria que abarca desde las 09.00 a las 15.00 horas, de lunes a viernes. Según habían avanzado ya desde la administración municipal, estas zonas se situarán en los siguientes puntos: los malecones de Cadarso y Gasset, las calles Besteiros y Rosalía de Castro (margen derecho), y un tramo señalizado en la rúa de Galicia. A mayores, se habilitará una zona verde en la planta superior del parquin Xuíz Falcone, en el que se reservarán un total de quince plazas para residentes del casco histórico.

Además, salió adelante, por unanimidad, la cesión definitiva de una parcela de 1.400 metros cuadrados al Sergas para la construcción del nuevo centro de salud. Resaltar que la administración municipal invirtió en este ambicioso proyecto más de un millón de euros para la adquisición de las parcelas del nuevo complejo sanitario.

En este sentido, conviene recordar que el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, agradeció y destacó recientemente la agilidad y rapidez del Concello en la puesta a disposición de la Administración autonómica de los terrenos donde se construirá la nueva infraestructura sanitaria, una previsión que permitirá que Noia sea el primer dispensario de la provincia de A Coruña de la Fase 1 del Plan de Infraestruturas Sanitarias de Atención Primaria.

La polémica en esta sesión plenaria llegó con un punto del orden del día que incluyó la formación nacionalista, que hacía referencia a un camino del lugar de Ousoño. Desde el BNG explicaron que los vecinos cedieron parte de sus terrenos para abrir y asfaltar un camino pero, según indicaron, a los situados al final del mismo no les dieron el servicio esperado al no dar continuidad a la pista. El portavoz nacionalista, Ricardo Suárez, preguntó por estas obras y su continuidad.

Al respecto, Santiago Freire explicó que “o camiño acondicionouse e pavimentouse en toda a lonxitude na que había dispoñibilidade dos terreos porque é propiedade privada e require da autorización e do acordo co propietario”, por lo que el Concello no pudo finalizar la actuación. Adelantó que pavimentarán “un metro e medio que é público –para que se pueda pasar a pie– e o resto quedaría como está a expensas de que cheguemos a un acordo co propietario, co que manteremos novas reunións”, dijo.