Noia ampliará su senda por el borde litoral hasta el Talleraco

Los técnicos de Costas se desplazaron este miércoles a Noia para realizar una visita a la zona del Talleraco hasta donde se ampliará próximamente el paseo marítimo noiés. Mantuvieron una reunión in situ con el mandatario local, Santiago Freire Abeijón, y los responsables de la empresa que ejecutará la obra. Según indicó el alcalde, en el encuentro se definieron determinados aspectos del proyecto para colocar las referencias por donde transcurrirá el nuevo trazado.

Los trabajos incluyen la construcción de una pasarela petaonal de 2,5 metros de ancho que permitirá comunicar el paseo desde la zona de Abruñeiras, donde se interrumpe actualmente, hasta el Talleraco. La actuación cuenta con una inversión que ronda los 50.000 euros que serán asumidos por Costas y, según avanzó Santiago Freire, se verá complementada con futuras actuaciones.

“Cada vez vaise ampliando e completando ese circuíto saudable permitindo o tránsito a través de todo o borde marítimo. Vaise a ver complementado con outras actuacións que temos previstas para a zona do Obre e A Chaínza, pero polo menos dende a Ponte do Campo de Noia ata chegar a Testal, pasando por Abruñeiras, Barro e Río do Porto, un peatón xa podería facer todo ese percorrido paralelo ao borde marítimo”, explicó el regidor noiés.

Las obras se ejecutarán a lo largo de las próximas semanas y se prevé que el nuevo tramo del paseo estará operativo a finales del mes de octubre.

Por otro lado, el munícipe informó del inicio de las obras de acondicionamiento y pavimentación en la parroquia de Argalo, en los lugares de Becollo y Vilaboa. “Vai supoñer unha actuación de pavimentación en aglomerado nunha lonxitude de aproximadamente un quilómetro e medio e instalación de colectores de saneamento nunha lonxitude de ao redor de 700 metros”, señaló Freire.

Los trabajos, que están en ejecución, suponen una inversión de alrededor de 120.000 euros que sufragan con una aportación municipal y a través del Plan Único de la Diputación de A Coruña. Desde la administración local puntualizaron que esta intervención conecta el tramo final de la citada parroquia noiesa con la de Camboño, en el Ayuntamiento de Lousame. Asimismo, las obras posibilitarán llevar el servicio de saneamiento a otras zonas en un futuro.

Paralelamente, también está previsto que se inicie esta semana la obra para dotar de ascensor a la plaza de abastos. “Supón un investimento ao redor dos 60.000 euros e vai permitir conectar as dúas plantas do inmoble e a mellora da accesibilidade dentro do mesmo”, comentó el regidor recientemente, quien apuntó que “é unha primeira actuación que se verá complementada coa reforma integral da praza de abastos”.

Conviene recordar que el objetivo de este ambicioso proyecto es dotar al recinto de una imagen moderna manteniendo su morfología y permitiendo reordenar el espacio comercial.