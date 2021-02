Noia anima a rehabilitar las viviendas del casco histórico

El Concello de Noia acaba de abrir el plazo, que durará un mes, para solicitar ayudas para reacondicionar viviendas situadas en el Área de Rehabilitación Integral (ARI) del casco histórico de la villa.

“Véñense xestionando ao longo dos últimos anos. O que se busca fundamentalmente é incentivar a rehabilitación de edificacións dentro do casco histórico, tanto vivenda como instalacións comerciais. Trátase de que poidan beneficiarse dunha achega, aínda que supoña un desembolso por parte do promotor, pois isto é un incentivo”, explicó el alcalde de Noia, Santiago Freire, quien destacó además que “establécense uns criterios a seguir nesas pautas de rehabilitación, cunha determinada estética, marcadas no plan de protección”.

Las ayudas están abiertas a las personas promotoras de la actuación, propietarios o inquilinos autorizados por los dueños, así como por las comunidades de vecinos de inmuebles incluidos en el perímetro del ARI, siempre que la vivienda constituya su domicilio habitual y permanente. También podrán beneficiarse los titulares de las viviendas desocupadas cuando se comprometan a habitarlas ellos mismos o a alquilarlas.

Las subvenciones estatales no podrán exceder el 40 % de la inversión, con una cuantía máxima de 12.000 euros por vivienda rehabilitada cuando las obras supongan una mejora de la eficiencia energética de la edificación, y de 8.000 euros en el resto de los casos.

En cuanto a las ayudas autonómicas, se pueden conseguir hasta 4.000 €€ por cada vivienda objeto de rehabilitación, sin superar el 10 % del coste total del proyecto.

Según indicó el regidor, en la casa consistorial noiesa hay a disposición de los vecinos interesados una oficina de asesoramiento, con una arqueóloga y una arquitecta, que prestan servicio en los días establecidos de atención al público. “Orientan sobre como enfocar a rehabilitación e como tramitar as axudas, e informan aos demandantes sobre os pasos que deben seguir, tanto para a realización da obra como para a xustificación posterior e obtención da axuda”, comentó Freire.