Noia convoca o certame de relato de aventuras Avilés de Taramancos

NOIA. O Concello de Noia vén de convocar a XX edición do certame de Relato de Aventuras Antón Avilés de Taramancos, ao que poden concorrer todas as persoas, maiores de idade, de calquera nacionalidade, cun traballo en galego de temática libre, inédito e encadrado no relato de aventuras. A obra, cunha extensión entre 70.000 e 100.000 caracteres, presentarase por cuadriplicado en exemplares separados, mecanografados por unha soa cara, debidamente grampados, cosidos ou encadernados sen firma, cun lema e utilizando o sistema de plica. Establécese un único premio de 3.000 euros, ademais dunha escultura conmemorativa do artista noiés Alfonso Costa, e a publicación da obra gañadora. O prazo para presentar os traballos finaliza o 15 se setembro, e o xurado emitirá o seu veredicto na segunda quincena de decembro. m. c.