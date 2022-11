Noia exalta su berberecho de la mano del chef Chamorro

Noia abrió este jueves la séptima edición de las jornadas de exaltación del berberecho local promovidas por la cofradía de pescadores San Bartolomé. Las actividades se pusieron en marcha con la visita del cocinero David Chamorro, de Food Idea Lab, y su mano derecha, Christian Domínguez, redactor de los libros de El Bulli.

Recién llegados a la localidad noiesa, realizaron una visita guiada a los bancos marisqueros, donde aprovecharon para tirar del rastro. “Polo tema das mareas, o mércores estivemos amosándolle como traballaban as mariscadoras a pé no medio dun temporal tremendo, vendo o esforzo que hai detrás da profesión; son autónomos e ou vas a traballar ou non cobras”, explicó el secretario del pósito, Adelo Freire.

Este jueves repitieron salida, pero en esta ocasión a bordo de las embarcaciones. A su llegada a puerto David Chamorro calificaba la experiencia de “espectacular”.

“Nos hemos recorrido el mundo viendo todo tipo de industrias pesqueras y enseguida te das cuenta que cuando se hacen bien las cosas se genera una actividad y un bien para la sociedad y para el medio”, explicó el creador de Food Idea Lab, quien afirmó que ver proyectos como “este en el que se están haciendo las cosas excepcionalmente bien, para generar un producto excepcional y que, encima, dentro del territorio deja ese valor, es una auténtica maravilla y para estar muy orgullosos”.

Conocen bien la comunidad gallega, donde han hecho proyectos de investigación “a nivel marino, pero nunca habíamos conocido el sector del marisqueo desde dentro. Se nos ha abierto un mundo; ahora hay que conseguir que el producto cuando nosotros lo adquiramos en Madrid o Barcelona tengamos claro de dónde viene y la calidad que muestra”, apuntó Chamorro.

Ya por la tarde, en la sala de exposiciones del Coliseo Noela, realizó un showcooking e impartió una masterclass. Prepararon una mahonesa sustituyendo el huevo por berberecho, mostrando “cosas básicas pero muy llamativas, y cosas un poco más de investigación que hacemos en el laboratorio”, dijo el chef.

También enseñaron a hacer un pilpil sustituyendo el bacalao por los berberechos, trabajaron el bivalvo en crudo acevichado con helados o distintos procesos que se pueden hacer con este producto para aprovechar deshechos.

Desde la cofradía avanzaron que las jornadas continuarán este viernes y el día 27 con nuevas actividades.