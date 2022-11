Noia va a controlar sus aguas desde Testal y O Freixo con dos estaciones hidrográficas

Las aguas de la ría de Noia albergan auténticos manjares, siendo el berberecho el rey por su calidad, fruto de los cuidados y manejo que recibe el producto, pues la cofradía de pescadores San Bartolomé no escatima en mimos hacia su preciado bivalvo, manteniéndolo en las mejores condiciones posible.

El pósito acaba de instalar dos estaciones hidrográficas, una en cada puerto –Testal (Noia) y O Freixo (Outes)–, de seguimiento del parámetro físico-químico de las aguas de los bancos marisqueros, que fueron financiadas con una ayuda del Grupo de Acción Local del Sector Pesquero (GALP) Costa Sostible. “Compráronse os equipos, montáronse e estes van conectados a un servidor para que a través dunha web se poidan consultar os datos dos sensores, que son de salinidade, temperatura e turbidez en cada estación; miden cada media hora”, explicó la bióloga de la entidad, Liliana Solís, quien indicó que “os datos pódense consultar a tempo real na web da confraría”.

Están en un estuario donde las condiciones del agua están cambiando continuamente, por lo que “cando hai riadas, como as que pode haber este inverno ou como as que caeron aí atrás, chega un momento no que temos que ter información desa salinidade porque cando son episodios longos de salinidade baixa empeza a haber mortandade nos bancos de marisco, de berberecho sobre todo, pero tamén de ameixa babosa e xaponesa”, subrayó la profesional.

Esas mortalidades en los bancos marisqueros tienen que tenerlas asociadas a algunos parámetros, “e non vale con medidas puntuais porque coas mareas ou o caudal do río cambian, van variando as condicións de salinidade”, destacó Liliana, quien comentó que es “un equilibrio dinámico; unha medida puntual non che caracteriza un medio coma este, tes que ter medidas continuas”.

El importe total de los equipos asciende a 21.747 euros. El 79 % del total de la operación fue la cantidad financiada (17.180 €) –85 % fondos FEMP y 15 % nacional–, mientras que el pósito sufragó la cantidad restante, 4.567 €.

“Isto vainos permitir ter maiores coñecementos dos parámetros que inflúen na supervivencia dos bancos de marisco. Estes sensores utilízanse normalmente en medios confinados ou en augas continentais, pero no mar son equipos que costa bastante manter porque medra de todo e tes que andar limpandoos e calibrándoos; ademais no mar hai moitos usos. Ten unhas características especiais porque mantelos coas correntes que hai é máis complicado que noutro tipo de medios”, resaltou a bióloga.

Estas estaciones están por toda Galicia pero justo en la comarca de Muros-Noia “non tiñamos información que necesitamos para monitarizar eses parámetros que determinan a produción”.

Recordar que la cofradía reabrió recientemente su criadero de moluscos, con el que también beneficia a sus bancos. Entre los grandes objetivos de su puesta en marcha está el disponer de reproductores propios –para no importar semillas que puedan traer patologías o especies exóticas–, para investigación y también para producir para autofinanciarse.