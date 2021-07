Non admiten a trámite a denuncia de Rianxo contra Naturgy polo incendio

Rianxo. A Plataforma pola Defensa do Monte informou en relación á demanda por responsabilidade interposta ás empresas Naturgy e Elecnor SA polas comunidades de montes de Araño, Asados, Burés, Isorna e Leiro, afectadas polo incendio do 25 e 26 de marzo de 2019, e á cal se incorporaron máis de 50 propietarios particulares, que o Xulgado de Primeira instancia número 3 de Madrid vén de notificar a non admisión a trámite da demanda nos termos inicialmente formulados na mesma. Cuestionan “o carácter indeterminado da contía do valor a reclamar polos efectos do lume. Para nós esa é precisamente a materia a esclarecer no procedemento, para xunto con ela esclarecer o alcance da responsabilidade civil que Naturgy e Elecnor teñan sobre as causas dese lume”, explicaron desde o citado colectivo. Xa presentaron recurso. m. t.