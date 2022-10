Nuevos pasos hacia la remodelación integral del consistorio sonense

Porto do son. El Concello de Porto do Son informó este miércoles del inicio de las obras de acondicionamiento de la primera planta de la casa consistorial. Se trata de la primera fase, que está ejecutando la empresa Pavimentos Noia por valor de 50.000 euros. Según indicaron desde la administración municipal, el proyecto de la primera fase contempla la mejora del área de secretaría, y se habilitará también una sala multifuncional y de reuniones. Además, se mejorará la eficiencia energética de la planta con un mejor aislamiento térmico, cambio de ventanas y calefacción a través de suelo radiante. También se incluye el arreglo del aseo que da servicio a este piso del inmueble. Conviene recordar que lo que se busca con esta actuación es dar nuevos pasos hasta conseguir la remodelación integral de la casa consistorial de Porto do Son. cg