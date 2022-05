O Son invierte 478.536 € del remanente en saneamiento

Porto do Son. El Concello de Porto do Son continúa haciendo importantes esfuerzos invirtiendo en el saneamiento de los núcleos rurales del municipio. Así, la semana pasado el pleno de la Corporación aprobó una modificación presupuestaria con cargo al remanente de tesorería municipal que financiará inversiones en este ámbito por importe de 478.536 euros.

Mediante dos actuaciones se acometerá el saneamiento a una importante población de la parroquia de Nebra a través de la instalación de colectores en Aguieira Sur, además de los núcleos de Tores, O Pazo y Xosín. También se intervendrá en Orseño.

Paralelamente, también se instalarán en el núcleo de Basoñas dos fosas filtro para la depuración de aguas residuales dimensionadas para una población de 170 habitantes y que completarán la instalación de la red de saneamiento ejecutada recientemente en este lugar, a la vez que se humanizaron sus caminos.

“Es muy importante para el Concello seguir avanzando en un servicio esencial como es el saneamiento, actuando en núcleos rurales que a día de hoy aún no cuentan con un sistema de depuración municipal que permita tratar las aguas residuales”, afirmó al respecto la teniente de alcalde de Porto do Son, María Maneiro Quintáns. m. c.