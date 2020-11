O Son programa una recogida de enseres para el día 1, previo aviso

PORTO DO SON. Los vecinos de Porto do Son que deseen deshacerse de toda clase de enseres podrán hacerlo el próximo martes. La concejalía de Medio Ambiente sonense ha fijado para ese día una nueva recogida de residuos. Desde el citado departamento recuerdan que sólo se llevarán aquellos materiales que estén al lado del contenedor y siempre que previamente se comunicase su depósito llamando al 981 867 412. Por otro lado, el concejal de Medio Ambiente, Manel Deán, también indicó que el punto limpio móvil del Concello estará ubicado desde el próximo lunes y hasta el 11 de diciembre en el núcleo de Caamaño. m. C.