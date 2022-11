La Corporación municipal de Porto do Son acaba de aprobar en el pleno ordinario de noviembre la autorización de acceso al fondo de cooperación del Instituto Galego de Vivenda e Solo que permitirá a la administración local el desarrollo de los dos planes especiales de protección y reforma interior que aparecen en el planeamiento y que hasta el día de hoy no pudieron ser desarrollados por suponer una importante inversión y no disponer de los fondos para poder llevarlo a cabo.

“Tanto el Plan Xeral de Ordenación Municipal de Porto do Son en vigor desde el año 2016 como el Plan de Ordenación de Litoral (POL) establecen la obligación legal de desarrollar estos planes que van a ordenar la parte antigua de nuestra villa, que constituye lo que se denomina un núcleo de identidad litoral”, explicó la teniente de alcalde sonense, María Maneiro Quintáns.

Con la redacción de ambos planes se pretende poner en valor los cascos antiguos, potenciar los elementos de interés monumental, como por ejemplo la tipología tipo marinera, las fábricas de salazón o cruceiros. “También se erradicarán las arquitecturas disonantes y se apostará por la rehabilitación respetuosa con esta arquitectura tradicional a la vez que se evitará el deterioro de las viviendas del núcleo”, indicó.

Por lo que respecta a los vecinos de la localidad, Maneiro destaca que esto supondrá una enorme ventaja “porque actualmente las licencias que se pueden autorizar en estos ámbitos son muy limitadas. Esta herramienta permitirá y dará cobertura y seguridad jurídica a las rehabilitaciones y mejoras que se quieran llevar a cabo y que a día de hoy no tienen cobertura urbanística”, comentó la concejala.

El importe de la actuación asciende a un total de 350.900 euros que serán financiados a través de un fondo que el IGVS pone a disposición de los concellos para financiar intervenciones de rehabilitación y conservación de su patrimonio.

La teniente de alcalde de Porto do Son explicó que se planificará sobre dos ámbitos diferenciados: Pepri-01, que envuelve el casco antiguo de Porto do Son y que comprende una superficie de 91.288 metros cuadrados; y Pepri-02, que envuelve el núcleo rural del Outeiro y abarca una superficie de 32.956 metros cuadrados. El cronograma para la tramitación se estima en año y medio desde el inicio de la misma, por lo que estaría en vigor en el año 2024.

A través del mismo fondo el Concello también rehabilitará el inmueble Casa de Ríos, situada en la avenida de Galicia. El proyecto asciende a un total de 504.396 euros.