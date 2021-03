O Son repartió casi mil euros en premios en el concurso de Entroido

PORTO DO SON. El Concello de Porto do Son hizo pública la lista de los ganadores del concurso de Entroido que este año se celebró online debido a la situación sanitaria derivada de la pandemia. En la categoría Individual, la vencedora fue Eloísa de la Torre Blanco, mientras que el segundo puesto fue para Mar Alvite Torres y el tercero para Mara Oujo Maneiro. En la Familiar, el primer galardón fue para Estefanía Liñares Barreiro, el segundo para Cristina Calo Miranda y el tercero para Altea y Vera Fernández Santos. En total se repartieron 950 euros en premios. El certamen llevaba por título O Son do Entroido 2K21 Online y la administración local fue dosificando el fallo a través de las redes sociales municipales (Facebook, Instagram y Twitter), con intervalos de dos horas. Esta iniciativa no sólo contribuyó a que los sonenses celebrasen el Entroido desde sus casas, en familia y con los amigos; también llenó las redes sociales de humor y de color, tanto con las fotografías de las personas disfrazadas para la ocasión como con los animados vídeos que algunos de los concursantes grabaron. El Concello sonense destacó la gran aceptación que tuvo esta celebración virtual del Carnaval en el municipio y la elevada participación en el concurso. S. Souto