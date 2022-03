Operativos xa os doce puntos wifi gratuítos de Ribeira

Ribeira. Xa están en funcionamento na cidade de Ribeira os doce puntos wifi gratuítos habilitados no marco do proxecto WiFi4EU, froito do convenio subscrito entre o Concello e a Axencia Executiva de Innovación e Redes da UE. As doce localizacións son as seguintes: praza consistorial, área da Oficina de Atención Cidadá (concello), interior do mercado municipal, centro cultural Lustres Rivas, biblioteca municipal, exterior da Oficina de Turismo do Malecón, parque situado xunto á UAD, merendeiro da praia de Coroso, complexo polideportivo da Fieiteira, conservatorio Enrique Paisal, Praza do Centenario e entorno da nova terminal de autobuses.

Para conectarse basta seleccionar o sinal wifi identificado como Wifi4YOU. s. s.