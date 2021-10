Organizan no colexio de Frións actividades en torno á ciberseguridade

RIBEIRA.O CEIP de Frións, en Ribeira, acollerá o vindeiro xoves 21 varias actividades organizadas polo Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia no marco do programa Ciberseguranza Kids. Trátase dunha iniciativa de formación, capacitación e promoción no ámbito das tecnoloxías en Galicia. O obxecto da actividade, destinada a estudantes de entre sete e doce anos, é explicarlles que é a ciberseguridade a través dun contacontos dinámico e participativo titulado Ciberserguridade con Sofía, que mestura narración e ilustración. É unha historia na que se conta dun xeito lúdico ao alumnado os perigos da Rede e se lles fala da ciberseguridade. Asimesmo, os escolares participarán nun obradoiro de debuxo guiado no que se seguirán as indicacións do ilustrador. s. s.