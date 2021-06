Os concellos barbanzáns coordinan as ordenanzas de espectáculos públicos

BOIRO. Os concellos de Ribeira, Boiro, A Pobra e Rianxo comezaron os traballos de redacción das súas respectivas ordenanzas municipais de espectáculos públicos para a súa adaptación ao Decreto 124/2019 do 5 de setembro, polo que se aproba o Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas e establecementos abertos ó público de Galicia. Dita lexislación afecta directamente ás empresas turísticas e, polo tanto, á planificación do destino turístico. Por iso, no seu afán de cohesión territorial, os catro concellos decidiron actuar de xeito coordinado ó respecto a través da Mancomunidade Barbanza-Arousa. O vindeiro martes día 8 terá lugar a primeira reunión, seguida dun conxunto de fases nas que se estudarán as necesidades conxuntas e individuais de cada municipio, a redacción dos documentos e a posterior exposición pública. S. S.