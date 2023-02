Os puntos limpos pobrenses recolleron 127,4 toneladas

A Pobra. O Concello da Pobra dispón de varias ferramentas para evitar a aparición de vertedoiros incontrolados que degraden a contorna e darlles un tratamento adecuado aos elementos sen vida útil. Un destes recursos é o punto limpo do polígono industrial, que xestionou no pasado exercicio 126,3 toneladas de residuos, mentres que en 2021 foron 138,7 toneladas.

A maiores, o Concello ten en marcha un sistema complementario de reciclaxe: o punto limpo móbil, no que o ano pasado se depositaron 412 quilogramos. Os aparellos electrónicos e os pequenos electrodomésticos representaron a maior parte do peso, que no ano 2021 fora de 422,5 quilogramos.

Outros mecanismos para perfeccionar o sistema da reciclaxe son os dous minipuntos limpos do núcleo urbano: fronte á casa consistorial e na Praza do Emigrante. Consisten en estruturas verticais moi accesibles para a cidadanía con diferentes apartados segundo o residuo de pequeno formato que se vaia inserir. En 2022 rexistraron 727 quilogramos de refugallos de uso doméstico. s. souto