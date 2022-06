Óscar Aldonza alíase con Ambar para realizar unha escultura na Pobra

a pobra. A localidade da Pobra do Caramiñal é unha das seleccionadas pola asociación de persoas con diversidade funcional Ambar para o desenvolvemento do proxecto Mar Diverso, un festival de arte inclusiva e patrimonio costeiro. Ao abeiro desta iniciativa, iniciouse na Praza do Emigrante da vila a realización dunha escultura a cargo do artista Óscar Aldonza, quen conta coa colaboración de compoñentes da referida entidade: o escultor Jontxu Argibay, membro da área de artesanía, e un grupo de persoas que está medrando como artistas neste espazo, como é o caso de Santiago Fernández, María Otero, Fran Romero, Óscar Pérez, Sonia Piñeiro e Julio Piñeiro. A execución desta peza colaborativa proseguirá nos mércores das dúas vindeiras semanas, e a súa inauguración está prevista para o vindeiro mes de xullo. suso souto