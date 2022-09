Outes activa os servizos de conciliación co inicio do curso escolar o oito

OUTES. Comeza un novo curso escolar, e con el activaranse os servizos de conciliación. É o caso dos servizos de Madrugadores e Tardes Divertidas que ofrece o Concello de Outes, que botarán a andar o vindeiro 8 de setembro. Ambos forman parte do programa Outes Concilia e desenvolveranse no edificio autónomo do CEIP Plurilingüe de Outes. Madrugadores ofrece un servizo de acollida, coidado, no que os menores poden almorzar. Levarase a cabo durante todo período lectivo, en horario de 7.50 h da mañá ata o inicio das clases. Pola súa banda, Tardes Divertidas terá lugar de luns a venres, días lectivos, en horario de 17.00 a 19.00 horas. Ámbolos dous servizos están destinados a rapaces menores escolarizados no CEIP de Outes, de idades comprendidas entre os 3 e os 12 anos. Poderán ser utilizados de forma fixa ou ocasional. m. c.