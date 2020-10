Outes adecúa un local de ensayo en Cruceiro de Roo

Outes. El alcalde de Outes, Manuel González, informó de que la ciudadanía del concello ya tiene a su disposición un espacio para el ensayo musical. Se trata de un local situado en un aula del antiguo colegio de Cruceiro de Roo, que cuenta con un espacio insonorizado y que dispone también de un almacén para guardar los instrumentos.

Un anuncio que alegró al grupo municipal nacionalista ya que “un ano despois da aprobación en pleno da nosa proposta o Concello pon á disposición da veciñanza un local de ensaio aberto aos grupos locais e que, agardamos, non só cubra unha necesidade para os grupos xa existentes se non axude a fomentar a creatividade musical”. Asimismo, desde la formación frentista consideran que, una vez habilitado el espacio, sería necesario “deseñar unha campaña para fomentar o uso do mesmo e estimular a creación dun tecido cultura aínda máis forte”, afirmaron.

Destacar que, según las normas, podrán hacer uso del local aquellas personas empadronadas en Outes o que tengan vinculación con el municipio de algún tipo.