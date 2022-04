Outes. Despois de que varias familias quedasen sen praza para os seus fillos no Punto de Atención á Infancia (PAI), o Concello de Outes vén de informar de que está realizando os trámites para ampliar as prazas de Educación Infantil que actualmente oferta. O alcalde, Manuel González López, recordou que no ano 2020 se ampliaran os servizos ofrecidos polo PAI, aumentando horarios e persoal “para garantir a oportunidade dunha conciliación efectiva ás familias de Outes”.

O anterior, xunto coa extensión da gratuidade por parte da Xunta, “provocou que a demanda deste servizo se vira incrementada, razón pola cal se fai oportuno ampliar a oferta de prazas”, dixo.

O rexedor indicou que se traballa co obxectivo de converter o actual PAI nunha Escola Infantil que posibilite o aumento de prazas dispoñibles, situando as instalacións na planta baixa do colexio vello do Cruceiro de Roo. De feito, as obras de adecuación deste edificio xa comezaron hai varias semanas, e preténdese que estean rematadas antes de final de ano.

González sinalou que se traballa en varias frontes á vez: na obtención da autorizacion por parte da Xunta para a apertura da Escola Infantil; na elaboración e aprobación dun novo regulamento, e no remate das obras no Cruceiro de Roo o antes posible.

Agarda que para o curso que vén, ben a principios ben a mediados, se conte cunha Escola Infantil con novas instalacións e con máis prazas para atender a demanda das familias de Outes. m. c.