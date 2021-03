Outes contratará a seis operarios mediante as subvencións provinciais

OUTES. O Concello de Outes vén de publicar a convocatoria de selección para a contratación de seis operarios de servizos básicos municipais dentro do Programa de Integración Laboral da Deputación da Coruña para o ano 2021. Para optar a estes postos de traballos, as persoas interesadas deberán estar inscritas como desempregadas na data de solicitude de candidatos que realizará o Concello ao Servizo Público de Emprego e pertencer a algún dos colectivos con maiores dificultades para atopar un empleo (pódense consultar nas bases, dipoñibles na web municipal). Os candidatos preseleccionados polo SEPE disporán dun prazo de cinco días hábiles, a contar dende o día seguinte á comunicación por parte do Concello, para presentar a documentación necesaria para a valoración da fase de concurso. m. C.