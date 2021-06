Outes pide explicaciones sobre la reurbanización de la avenida Fisterra

OUTES. El alcalde de Outes, Manuel González López, se reunirá este miércoles con la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, para abordar temas de especial interés para el municipio. “Estamos un pouco preocupados na actuación destinada á humanización da avenida de Fisterra, pois quedou un pouco no esquecemento cando xa saíu a información pública”, afirmó el regidor. También tratarán con la representante de la Xunta la construcción de sendas peatonales y de bici en las carreteras autonómicas a su paso por Outes, la mejora en la AC-196 o en la red de saneamiento y abastecimiento de auga. Respecto a este último, González señaló que “dentro da mellora integral que estamos desenvolvendo no saneamento tamén había en marcha unha auditoría do que é a rede para saber os problemas que ten”. m.t.