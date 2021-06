Outes pon en marcha o seu campamento o 23 deste mes

Outes. O campamento de verán organizado polo Concello, no marco do programa de Outes Concilia, dará comezo, no CEIP, o mércores 23 de xuño e prolongarase até o 7 de setembro. Segundo informaron dende o CIM, que se encarga da coordinación do servizo, foron perto de 80 solicitudes as recibidas para tódalas quendas do campamento, sendo as máis demandas as dos meses de xullo e agosto.

Das solicitudes recibidas, aproximadamente o 50 % corresponden a rapaces empadroados, correspondendo o outro 50 % a solicitantes doutros concellos próximos como Noia ou Santiago. O número máximo de rapaces por quenda estableceuse en 20 na primeira e na última (xuño e setembro), e en 40 nas quendas de xullo e agosto. m. t.