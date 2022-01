Outes reparte árboles para las franjas secundarias de protección

Outes. El gobierno de Outes continúa con su proyecto para eliminar plantas invasoras. Se trata de un plan de recuperación de árboles autóctonos en las franjas secundarias de protección contra los incendios forestales, que son las que rodean los núcleos poblacionales. Para ello, el Concello outiense repartirá de forma gratuita las plantas de castaño entre los propietarios y propietarias que lo soliciten (máximo quince plantas por persona). Informan de que tendrán prioridad aquellos vecinos que no participaran en la edición anterior.

“A lei obriga aos propietarios a ter limpas as franxas secundarias nunha distancia de cincuenta metros e non é fácil conseguir que os veciños as limpen en moitos casos. Con isto queremos crear por unha banda un incentivo e, por outra, premiar aos que xa a mantiñan. A cuestion é que lle damos a planta, que está asociada a un compromiso: manter a zona limpa das especies que están prohibidas (como eucaliptos, piñeiros ou acacias, fundamentalmente) e rozala”, explicó en la puesta en marcha de este proyecto el alcalde de Outes, Manuel González López, quien aseguró que “desta maneira tamén conseguimos loitar contra os incendios xa que este tipo de especies non propagan tanto o lume”.

Las personas interesadas en hacerse con la planta de castaño ya pueden realizar las solicitudes en el Concello, concretamente en el departamento de Urbanismo, entre los días 17 y 28 de este mes, llamando previamente al teléfono 637 063 677. m. c.