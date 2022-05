Paso a paso’ reúne fotos de 8 artistas en Ribeira

RIBEIRA. El consistorio de Ribeira acolle a exposición Paso a Paso, integrada por 24 imaxes feitas por oito autores, alumnos da escola de fotografia de Fuco Reyes. A inauguración contou ca asistencfia do alcalde, Manuel Ruiz, os edís do PP, María Sampedro e Ramón Doval, e os do PSOE José Manuel Vilas e Jose Manuel Suárez-Puerta.; e catro dos autores: Ana Rozas, Adonis Ríos, Josina Ganceo e Ramiro Gonzalez (os outros catro autores son Esmeralda López, Ánxela Taboada, María Pino e Maite Miñambres). A mostra vertébrase en tres temáticas de traballo: unha documental (cas obras de Ánxela Taboada e Adonis Ríos, que representan el alma de Galicia); outra emocional (a que propoñen Ramiro González González, Josina Gancedo e Esmeralda L. Castro, máis humanista, ao poñer énfase nas viviendas de cada ser humano), e outra poética (con María Pino, Maite Miñambres e Ana Rozas, sobre as relacións entre a fotografía e a pintura). suso souto