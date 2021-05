“Pediremos a residencia para Boiro”, dixo Caballero

Boiro. O secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, visitou este xoves a bisbarra do Barbanza, onde mantivo unha xuntaza co alcalde de Boiro, José Ramón Romero, para abordar as necesidades do municipio. Alí, o máximo dirixente das e dos socialistas galegos sinalou que o PSdeG é un “aliado pleno” do sector mar-industria, malia que “durante moitos meses escoitamos unha campaña de tensión por parte do PP que dicía que o Partido Socialista quería atacar ou reducir as prórrogas das concesións en dominio público marítimo-terrestre”, o que supuxo “unha gran mentira, un gran engano”.

Por iso, para “despexar dúbidas infundadas, perniciosas e malintencionadas que o PP quixo plantexar durante tantos meses”, como explicou o dirixente socialista, levouse a cabo unha modificación da Lei de Cambio Climático. En concreto, explicou que no Senado aprobouse unha emenda “para despexar calquera sombra de dúbida” sobre o futuro das concesións. “E os votos do PSdeG estiveron a favor da maior claridade para o sector”, recalcou, e contrastou o apoio socialistas co rexeitamento do PP que agora terá que aclarar.

Con todo, incidiu en que, “de acordo á lexislación vixente, o goberno de España concedeu todas as prórrogas das concesións do sector mar industria en dominio público marítimo-terrestre” para que as empresas “manteñan a súa actividade” e “na única que houbo problemas é porque foi a Xunta que puxo obstáculos e fixo informes negativos”. Non en van, subliñou, “ningunha lei pode ter carácter retroctivo”, polo que a aprobación da Lei de Cambio Climático non afecta nin ás concesións nin ás prórrogas vixentes, que continúan tramitándose con normalidade.

“As e os socialistas somos os principais aliados para defender o sector conserveiro, o pesqueiro, o das depuradoras... que sabemos que son fundamentais para a economía do país”, concluíu o máximo dirixente do PSdeG, logo de reafirmar que “imos protexer o emprego, a actividade industrial e o futuro do sector”.

Noutra orde de cousas, sinalou que “mentres en País Vasco vacinaron aos mariñeiros, en Galicia non se fixo” e valorou a importancia de vacinar ao colectivo. “É importante apostar pola vacinación dos mariñeiros, especialmente os de altura e gran altura que botan moitos días e noites embarcados”, destacou. Trátase, dixo, de conseguir que os barcos “teñan máis seguridade” e evitar que calquera contaxio poida ter “efectos perversos para a saúde do colectivo embarcado”. “Se aparece un contaxio nun barco a longa distancia da costa, por exemplo en augas internacionais, é evidente a complexidade tanto do illamento do contaxiado como do tratamento sanitario do mesmo, polo que estas peculiaridades dan un carácter específico á vacinación dos mariñeiros e pescadores”, concluíu.

En canto aos temas locais, o máximo dirixente do PSdeG puxo en valor “o papel” que realiza o alcalde de Boiro á fronte do municipio. “Os socialistas sabemos gobernar para a xente en momentos de pandemia”, reivindicou Gonzalo Caballero, logo de manter unha xuntanza xunto ao rexedor co colectivo que reclama unha residencia pública para o concello. “Logo da pandemia vemos a importancia de atender aos maiores con calidade asistencial”, sinalou o dirixente socialista, quen subliñou que “sabemos que moitos maiores teñen pensións pequenas e dificultades para acadar no mercado privado unha praza de residencia”. Por todo isto, instou á Xunta a “que se comprometa” cun modelo de atención de maiores “que priorice as residencias públicas e aborde outros modelos de atención”. Así, trasladou o respaldo pleno do PSdeG ao proxecto de residencia que, anunciou, levará ao Parlamento de Galicia “para que o PP teña que dicir se apoia a petición da veciñanza de Boiro ou se lle dá as costas aos nosos maiores”.

Pola súa banda, José Ramón Romero, amosou o seu agradecemento ao máximo dirixente do PSdeG por interesarse polas demandas do municipio e, concretamente, polo seu respaldo ao proxecto de residencia pública en Boiro. Neste senso, incidiu na importancia desta infraestrutura para o municipio que ademais está amparada por unha plataforma de maiores que recolleron case 3.000 sinaturas para reivindicar o proxecto. “Temos os terreos e o proxecto”, sinalou o alcalde quen urxiu á Xunta unha aposta pola residencia pública.

Na súa visita pola bisbarra, Gonzalo Caballero tamén fixo unha parada no concello de Ribeira, acompañado polo portavoz municipal, Xosé Manuel Vilas. s. s.