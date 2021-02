Peligra el marisco por el exceso de agua dulce en Noia

El sector marisquero de Noia está siendo duramente golpeado por la crisis del coronavirus. El parón de la pandemia y la caída de los precios como consecuencia del descenso de la demanda tras el cierre intermitente de la hostelería han repercutido en los resultados alcanzados en el primer tramo de la campaña. La facturación alcanzó en diciembre los 10 millones de euros, la mitad de lo que lograron el año pasado.

Una situación complicada para los profesionales del mar a la que ahora se suman las lluvias de las últimas semanas que, junto a la apertura de las compuertas del embalse del Tambre, han provocado un exceso de agua dulce y un descenso de la salinidad, poniendo en peligro la supervivencia del bivalvo en la ría noiesa, tanto en las zonas de a pie como en las de a flote.

Así lo comunicaron ayer miembros de la cofradía de San Bartolomé de Noia, quienes comentaron que será en unos días cuando se conocerá el verdadero impacto de las riadas en los bancos na-

turales, ya que prevén rea-

lizar muestreos a partir de hoy mismo. El objetivo no es otro que determinar si el cultivo se ha visto afectado, en qué número y en qué áreas.

“As baixadas de salinidade durante o inverno, coas choivas estacionais que pode haber, forman parte da dinámica”, explicó la bióloga del pósito noiés, Liliana Solís, quien resaltó que “son especies que están adaptadas a estes cambios, pero cando isto se prolonga moito, e sobre todo está moi vencellado á forma na que abren as comportas da presa do Tambre... pois pode chegar un momento no que as influencias das mareas non o poidan compensar”. Y es ahí, cuando se prolongan estas variaciones, cuando comienza a haber tasas de mortalidad importantes.

Según precisó la profesional, hasta el momento “hai algo de mortalidade, pero entra dentro do normal; o que estamos vendo agora é como vai evolucionar isto, que vai depender das condicións climatolóxicas e de como se manipule a presa, practicamente”. Además, la experta destacó que los cambios de salinidad no afectan igual a todas las especies. Por ejemplo, la que mejor se adapta al desequilibrio entre los aportes de agua dulce y salada es la almeja fina, mientras que a la almeja babosa es a la que más le afecta (de hecho, llevan años con poca producción por este motivo). Otro de los que sale mal parado por este desajuste es el berberecho.

Respecto a los muestreos que se realizan en esta ría, Solís señaló que “hai mostraxes fixas e sistemáticas que se fan sempre na primavera e a finais do verán, que é cando medra e se reproduce o marisco, para estudos das poboacións e tamén para facer previsións sobre as campañas. Debido a que agora hai este episodio, para ver como están os bancos imos facer unhas mostraxes puntuais, que permiten saber que especies están afectadas e en que cantidade. Non é unha análise tan exhaustiva... único que houbese un índice de mortalidade elevado”, puntualizó.

Después del parón navideño, estaba previsto que los 1.500 productores que faenan en los arenales de Noia retomasen la actividad el pasado lunes. Sin embargo, han retrasado la vuelta al trabajo quince días debido a la falta de demanda y, en parte, para no afectar más a un marisco que ya está debilitado. “Ao non tocarlle aguantan moito máis o berberecho e a ameixa. Se estivésemos a remover habería máis mortalidade”, aseguró el patrón mayor del pósito, Santiago Cruz, quien espera “que melloren as condicións para volver ao traballo a partir do día 15”.

econoia. Desde la cofradía noiesa avanzaron que en las próximas semanas está previsto que retomen las limpiezas de sus bancos productivos, las cuales se enmarcan en el proyecto Econoia. Un plan que incluye nueve salidas a los arenales, de las cuales siete se realizarán este año. Cuatro se programarán antes de que termine marzo.