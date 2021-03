Piden limpar as marxes fluviais a man en Ribeira

RIBEIRA. O BNG de Ribeira rexistrou unha iniciativa instando ó Concello a realizar as limpezas, cortas, podas e demais tarefas de adecuación dos contornos fluviais con medios manuais, e non con maquinaria, para que sexan compatibles coa preservación da biodiversidade, tanto de flora como de fauna, que existe nestes hábitats. Segundo a formación, “é importante preservar as árbores autóctonas que nacen ás marxes dos contornos fluviais, pois é común ver como despois de temporais algunhas caen. De se realizaren as limpezas por medios mecánicos, estarase impedindo a rexeneración natural e o crecemento de especies autóctonas que contribúen a evitar a erosión da corrente de auga”. Asimesmo, o Bloque de Ribeira explica que “tras os últimos temporais houbo importantes subas no nivel da auga”, polo que considera importante realizar labores de adecuación de marxes e retirada de árbores caídas que obstrúen o leito fluvial. S. S.