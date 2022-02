Poesía e teatro para honrar a Rosalía este mércores 23 en Barbanza

Ribeira. O vindeiro mércores día 23 de febreiro conmemórase o Día de Rosalía de Castro cadrando coa data do seu nacemento en 1837. Con tal motivo, o Concello de Ribeira vai celebrar un ano máis esta efeméride cunha dobre proposta organizada a través do Servizo Municipal de Dinamización Lingüística e da concellería de Educación.

Por unha banda, nenos e nenas de quinto de Primaria asistirán pola mañá no auditorio municipal á representación da obra Rosalía, de Culturactiva, baixo a dirección de Fina Calleja. As actrices Rocío González e Cristina Collazo daranlle vida a unha Rosalía coas súas ilusións, os cambios que na vida trae facerse maior, a rebeldía, a curiosidade... Unha nena que será a nosa maior escritora.

E pola tarde, a partir das 20.00 horas, será toda a cidadanía quen participe na lectura pública dos versos da autora. Para participar só é preciso achegarse á praza consistorial e poñerase un micrófono ao seu dispor.

Acompañando a lectura estará o gaiteiro Alberto Millán, quen comezará a súa actuación coa Alborada de Rosalía e seguirá coas pezas de gaita máis representativas da nosa música tradicional.

E no concello de Rianxo, tamén o mércores 23, a partir das seis da tarde, terá lugar na Praza de Padrón, no Paseo da Ribeira, diante do busto en homenaxe a Rosalía de Castro, un acto de lembranza á ilustre poeta. Realizarase un recital poético aberto á veciñanza, ás entidades asociativas e ao alumnado dos centros educativos. s. souto