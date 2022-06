Pontenafonso alza a voz para pedir explicacións polas obras do viaduto

OUTES. Os veciños de Pontenafonso volveron a concentrarse o pasado domingo nun dos extremos da ponte medieval para mostrar o seu descontento coas obras que se están a executar na infraestrutura dende agosto de 2021. Alí procedeuse á lectura do manifesto por parte dos lugareños en representación do colectivo SalvemosPonteNafonso, que quere alzar a voz para expresar a súa “total repulsa” contra esta actuación “que nos arrebata séculos de historia, esixindo responsabilidades, explicacións, e reflexión para adoptar solucións á desfeita”. Aseguran que as “continuas improvisacións” rematan cunha ponte “totalmente deturpada”, ofrecendo ao seu paso a visión dun viaduto totalmente novo “que non ten nada que ver coa apreciada Ponte Nafonso, unha xoia destruída co beneplácito da Dirección Xeral de Patrimonio”. m. c.