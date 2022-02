Porto do Son anima a que sus vecinos frenen el feísmo en inmuebles

porto do son. La concejalía de Medio Ambiente de Porto do Son, que dirige Manel Deán, informa a los vecinos de que “ya se pueden solicitar subvenciones dirigidas a mejorar fachadas, cubiertas y cierres de edificaciones privadas”. Recuerdan que la Xunta de Galicia convocó dos líneas de ayudas dirigidas a particulares y a ayuntamientos para ejecutar actuaciones que permitan corregir los impactos paisajísticos causados por el paso del tiempo o por una mala conservación en viviendas, edificios y equipamientos públicos municipales. Los particulares que se acojan al programa tendrán acceso a un máximo de 3.000 euros, mientras para las entidades locales la subvención podrá llegar hasta los 40.000 euros. El plazo para solicitar las subvenciones finaliza el próximo 19 de febrero. Más información llamando al teléfono 981 867 412. m. c.