Porto do Son se abre al mar con una espectacular fachada

La fachada marítima de Porto do Son se está sometiendo a un cambio de aspecto que la dejará irreconocible. Una transformación que experimenta gracias a un ambicioso proyecto promovido por Portos de Galicia, que cuenta con un presupuesto de 4,8 millones de euros, cuyo objetivo es humanizar el borde portuario y abrir la villa al mar, de manera que se creen amplias zonas para el aprovechamiento y disfrute de los vecinos en la franja litoral.

La actuación contempla la habilitación de varias zonas de integración entre el puerto y el casco urbano, la reorganización de las vías de circulación, con un nuevo trazado y nuevos materiales de ejecución, y la creación de un edificio de servicios náuticos y portuarios en las cercanías del dique. A mayores, las obras incluyen una rotonda en piedra en la entrada que permitirá regular el tráfico y una plataforma, que será un mirador (aprovechando el desnivel), a la que se trasladará el cruceiro.

“Ímolo desmontar, vaise a acopiar e cando se faga a plataforma volverá para alí. Non o podíamos sacar do lugar no que se atopa porque precisamente é coñecido como O Cruceiro”, explicó el alcalde, Luis Oujo, quien indicó que se desviará alrededor de unos veinte metros.

El que si cambiará de ubicación será el emblemático hórreo. Se emplazará en el jardín del puerto porque mantiene la visibilidad y es una zona de tránsito, lo que permitirá a la gente acercarse al momumento histórico. Al respecto, el regidor recordó que “antes estaba no vial, un espazo que non consideramos que sexa o mellor; púxose alí porque estaba dentro dunha leira e sacouse para fóra. Pero agora que temos que movelo porémolo nun sitio vinculado co parque, o xardín e a praia”. En este caso, la estructura será desmontada y directamente, desde su punto original, se trasladará a su nuevo destino, donde será montada.

En cuanto al paseo peatonal, este tendrá 5 metros de ancho y en él desembocarán nueve de las catorce calles que dan a la fachada marítima, que se prolongarán hasta llegar al mar, como antiguamente. Y es aquí, entre las calles Montevideo y Trincherpe, donde se construirá una pérgola con la que se pretende “simular un antigo secadoiro de peixe e, por tanto, reproduciremos a historia sonense”. Esta será de elevadas dimensiones, ya que se vinculará a las actividades que se lleven a cabo en esta zona del borde litoral.

Oujo se mostró satisfecho con el proyecto definido. En palabras del regidor, se trata de una obra arquitectónica con la que Porto do Son “vai ser o exemplo da integración e tamén do que se debe facer en canto á recuperación do patrimonio e da singularidade no noso concello. Conseguimos todo: integrar a actividade portuaria coa do casco urbano, unha vila accesible para os veciños, o enfoque dos nosos antepasados, ampliaremos a zona da hostalaría e terrazas e crearemos unha nova vida cunha alameda máis grande que será o centro neurálxico”.

Hace unos días el alcalde se reunió con los técnicos. Las obras van sobre lo previsto, las canalizaciones ya están prácticamente colocadas y ahora continuarán con los pavimentos, empezando por el vial. “Nós antes do verán queremos ter toda esa franxa, que está arrimada aos edificios, rematada co obxectivo de non prexudicar á hostalaría”, concluyó.