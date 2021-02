Preparan ayudas para la adquisición de equipos informáticos en O Son

PORTO DO SON. El Concello de Porto do Son está preparando la convocatoria de ayudas para promover por parte de las familias la adquisición de equipos informáticos que favorezcan la escolarización desde casa. En total se destinan para este fin 60.000 euros procedentes del Pel Social de la Diputación de A Coruña. “A raíz del COVID detectamos nuevas demandas y necesidades por parte de las familias, y desde el Concello queremos dar respuesta a las mismas”, explicó la teniente de alcalde de Porto do Son, María Maneiro Quintáns, quien destacó que de estas ayudas “podrán beneficiarse las familias empadronadas en el municipio sonense que tengan hijos escolarizados desde Educación Primaria hasta el Bachillerato, así como para el alumnado de Formación Profesional”. Las bases se publicarán en la página web del Concello. m. C.