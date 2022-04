Primeiros pasos para pór en valor a cebola e máis o ceboliño de San Cosme

OUtes. O Concello de Outes

deu o pasado venres o primeiro paso para a posta en valor da cebola de San Cosme, no marco do proxecto Sabores e saberes, unha aposta por revitalizar o agro do municipio.

Tras a reunión que mantiveron cos lugareños, dende o goberno municipal deron a “noraboa á veciñanza de San Cosme pola súa participación, as súas gañas de manter a tradición do saber facer no cultivo do ceboliño e das cebolas e as grandes aportacións feitas”.

Segundo explicou o alcalde Manuel González López no seu día, co proxecto Sabores e saberes a administración local busca “pór en valor as producións agrogandeiras que teñamos en Outes; basicamente caracterizalas e ver de promocionalas para que teñan saída comercial”. A idea final da iniciativa é establecer un mercado local en Outes. cg